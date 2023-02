Roma City, le parole di Pisanu "Peccato non aver fatto punti"

Il Roma City gioca una buona partita ma non riesce a raccogliere un risultato positivo nella sfida esterna contro la Matese trovando il secondo stop di questo girone di ritorno. Una prestazione che però fa ben capire agli uomini di mister Statuto che questa è la strada giusta per raccogliere i frutti del lavoro svolto finora. Michele Pisanu, centrocampista classe 1993, commenta in questo modo il risultato finale: “Ieri abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo ci hanno condannato degli episodi che si potevano evitare, sicuramente c’è rammarico per non aver portato punti a casa e per non esser riusciti a dare continuità alle recenti prestazioni più che positive”. Ma ora inizia una nuova settimana, Pisanu e tutti gli arancioblù sono pronti a rimboccarsi le maniche avendo come obiettivo la prossima gara interna contro il Vastogirardi, diretta concorrente della formazione di mister Statuto: “Approcciamo questa settimana in maniera sicuramente positiva, queste gare hanno aumentato la consapevolezza dei nostri mezzi. L’atteggiamento ora deve essere quello messo nelle ultime partite che ci ha permesso di fare delle buonissime prestazioni e ci dà morale per le prossime sfide”.

[ufficio stampa Roma City]