Roma City, le parole di Perroni "Domenica penseremo solo a noi"

Nel turno di campionato appena passato gli uomini di mister Francesco Statuto hanno trovato un ottimo pareggio contro il Pineto capolista al termine di una partita ben giocata dagli arancioblù che forse possono sentire questo punto anche un po' stretto per quanto visto sul campo. A commentare la prestazione con i biancazzurri c’è Manolo Perroni, giovane attaccante del Roma City: "Credo che abbiamo svolto un’ottima partita, soprattutto sul piano caratteriale, dove abbiamo cercato di fare nostro ogni duello, ovviamente speravamo in qualcosa in più, vista la classifica attuale e le potenziali occasioni avute, ma va considerato anche l’avversario che domenica non era un avversario qualsiasi, considerando anche che potevano chiudere il campionato domenica va detto che anche Manu (Opara n.d.r) in qualche occasione ci ha dato una grossa mano". Ora le sorti della stagione passeranno per l’ultima gara in casa del Tolentino in cui bisognerà fare risultato e sperare anche in un po' di buona sorte dai risultati degli altri campi. Ma questo, come ci ricorda Perroni, non deve distrarre dal giocare al meglio la propria gara: "Domenica ci aspetta una gara complicatissima, contro una squadra che già all’andata ci ha messo in difficoltà, e che ha una classifica che non rispetto il valore reale. Ma comunque dovremo affrontare la gara pensando solo alla nostra di partita senza pensare ai risultati dagli altri campi, solo dopo aver fatto il nostro lavoro andremo a controllare cosa succede sugli altri campi".

[ufficio stampa Roma City]