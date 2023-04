Roma City, le parole di Opara "Possiamo arrivare alla salvezza"

Gli arancioblù di mister Statuto hanno trovato una vittoria cruciale in chiave salvezza nell'ultima sfida contro il Notaresco. Il gol di Rasi nel finale ha sbloccato una gara combattuta e tirata commentata così dall'estremo difensore Emmanuel Opara: “La partita di ieri è stata una partita difficile perché il Notaresco era messo bene in campo e ci ha dato filo da torcere, ma siamo stati bravi difensivamente e attenti a non prendere gol, senza scordare anche un pizzico di fortuna. Il gol vittoria nel finale a 15 secondi dalla fine è stata una liberazione per come si era messa la partita. Il pareggio ci avrebbe fatto comodo lo stesso dato che eravamo rimasti in dieci, anche se poco ai fini della classifica. Un applauso va fatto a chi è entrato, ovvero a Cabella, Mancino e Pisanu che hanno portato quella freschezza e qualità che ci ha permesso di sopperire all'inferiorità numerica e, come ho detto in settimana, questo dimostra che abbiamo una rosa di qualità e quantità”. Ora sarà più importante che mai tenere alta la concentrazione per approcciare al meglio questo finale di stagione a partire dal prossimo incontro con il Team Nuova Florida: “La concentrazione è sempre alta, basta vedere l'intensità negli allenamenti, e grazie all'entusiasmo di questa vittoria ci farà alzare ancor di più l'asticella per fronteggiare al meglio il Team Nuova Florida, dove domenica sarà una partita difficile da affrontare. Siamo un'ottima squadra che sa soffrire e se staremo sul pezzo tutti insieme, potremo arrivare all'obiettivo salvezza”.

[ufficio stampa Roma City]