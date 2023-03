Roma City, le parole di Napoleoni "Tutti uniti per questa battaglia"

Si chiude una nuova settimana per il Roma City che è pronto ad affrontare la prossima importante sfida contro la Sambenedettese, un crocevia importante per la stagione degli arancioblù che vogliono continuare ad inseguire il proprio obiettivo. Ad analizzare il prossimo impegno c’è Stefano Napoleoni, attaccante di grande esperienza tornato da poco a disposizione di mister Statuto: “Sarà sicuramente una partita difficile contro una diretta concorrente per la salvezza. Con quella di domenica ci sono otto finali da giocare e in cui dobbiamo mostrare carattere e avere più fame dei nostri avversari. Domenica dobbiamo imporre il nostro gioco dal primo all’ultimo minuto, sfruttare il fattore campo a nostro favore e facendo capire agli avversari di volere la vittoria più di loro. In partite come questa anche il minimo dettaglio può fare la differenza, quindi, dobbiamo essere attenti e concentrati per tutti i 90 minuti”. L’attaccante analizza poi il lavoro svolto dal gruppo durante questa settimana in vista di questo importante incontro: “Come ogni settimana ci prepariamo al meglio per la partita della domenica, concentrati e vogliosi di far bene. Abbiamo lavorato bene e siamo consapevoli dell’importanza della gara. Siamo pronti, tutti uniti per questa battaglia”.

[ufficio stampa Roma City]