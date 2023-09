Roma City, le parole di mister Maurizi sul girone di Serie D "Il girone F della serie D è un girone affascinante"

Con i gironi di Serie D rivelati è tutto pronto per la nuova stagione del Roma City, che con il suo tecnico Agenore Maurizi ha commentato la disposizione dei gironi, che vede la sua squadra nel girone F. “Il girone F della serie D è un girone affascinante, formato da ottime società e ottime squadre. Noi siamo, ed io sono, della teoria che un girone vale l’altro. Squadre forti e importanti ci sono in tutti i gironi. Avremmo accettato di buon grado anche il girone G che spaventa molti. Sappiamo di essere una buona squadra e non possiamo soffermarci sul girone. Comunque per tornare alla composizione credo che Sambenedettese- Riccione- Avezzano- Chieti- Aquila- Campobasso-Senigallia oltre alla nostra squadra abbiano organici importanti. Sara bello confrontarci con queste realtà ed anche quelle altre che magari sulla carta e solo sulla carta possono avere qualcosa in meno. Poi il campo per tutti le squadre sarà l’unico che emetterà il verdetto finale. In bocca al lupo a tutti”.