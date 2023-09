Roma City, le parole di mister Maurizi "Col Notaresco sarà una gara equilibrata"

Il Roma City FC è pronto a fare il suo esordio in campionato. A 24 ore dal calcio d’inizio, mister Agenore Maurizi commenta la settimana di lavoro appena conclusa: “La settimana di lavoro è andata decisamente bene. I ragazzi hanno lavorato con professionalità e molta voglia di partire bene. Sappiamo che per fare bene serve sacrificio, umiltà e coraggio, oltre ad una grande fiducia in se stessi. La prestazione di una squadra e dei suoi singoli va valutata sotto l’aspetto tattico tecnico condizionale e mentale, quest’ultimo è determinante affinché gli altri tre siano svolti con efficacia”. Gli arancioblù di mister Maurizi troveranno sulla loro strada il Notaresco, una sfida commentata così dal mister: “Sarà una gara molto equilibrata contro una squadra leggera di testa e molto frizzante in campo. Hanno un'organizzazione di gioco ben chiara e i protagonisti anche se giovani sono di buonissima qualità. Però noi dobbiamo essere bravi a gestire la pressione di essere favoriti e fare la nostra partita. L’allenatore quando inizia la gara è un semplice spettatore, la parola va solo e soltanto al calciatore che è il vero protagonista della gara. Durante la settimana la bravura di un tecnico e’ quella di saper trasferire ai suoi calciatori le proprie competenze. Una volta fatto questo e preparato la gara nei dettagli e in relazione all’avversario il suo compito diventa di spettatore. Dovrà guidare la squadra e valutare quello che va bene e quello che non va bene in relazione a quello fatto in settimana o nel periodo e vedere ciò che funziona e ciò che non funziona e il perché in relazione alla tattica di principio. Le giocate in campo dipendono solo dall’interpretazione dei calciatori in relazione all’avversario”.

[ufficio stampa Roma City]