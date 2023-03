Roma City, le parole di Mazzoleni "Ogni partita sarà una finale"

Il Roma City è pronto ad affrontare una nuova settimana di lavoro in vista dell’importante sfida contro la Cynthialbalonga, ai nostri microfoni c’è Riccardo Mazzoleni, estremo difensore arancioblù che analizza la scorsa settimana di lavoro: “Per quanto la settimana passata possa essersi differenziata dalla nostra settimana tipo, proprio in virtù della sosta, abbiamo lavorato con la stessa intensità di sempre. Il lavoro è stato leggermente modificato dallo staff tecnico per farci arrivare a questa settimana al meglio della nostra condizione, senza però perdere di vista il nostro focus: la continua attenzione al minimo dettaglio. Senza poi tralasciare quella serenità e consapevolezza che un risultato importante come quello di Montegiorgio ha portato al gruppo. Ci sentiamo bene, pronti per affrontare la prossima sfida al massimo delle nostre potenzialità”. Sabato gli uomini di mister Statuto affronteranno i castellani quarti in classifica, un impegno importante per cercare di dare continuità alle ottime prestazioni e per provare a fare punti per raggiungere l’obiettivo finale: “Per quanto riguarda la partita con la Cynthialbalonga, sappiamo che è un'ottima squadra e che quindi sarà una partita dura, da affrontare con il massimo dell'attenzione soprattutto perché giochiamo a casa nostra, davanti al nostro pubblico. Questo è ormai l'ultimo sprint del campionato e ogni partita sarà come una finale. Le qualità umane e tecniche del nostro gruppo sono indiscusse, tanto da poter fare invidia a qualsiasi squadra di Serie C a mio avviso, quindi l'unico aspetto su cui dovremo essere determinanti sarà quello mentale. Dovremo affrontare la partita con la giusta cattiveria e con la fame di chi vuole raggiungere la salvezza diretta a tutti i costi; lo dobbiamo a noi stessi perché ce lo meritiamo e lo dobbiamo al Roma City, per i continui sacrifici che la società fa e ha fatto per non farci mai mancare nulla”.

[ufficio stampa Roma City]