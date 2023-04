Roma City, le parole di Martinoli "Felice di difendere questi colori"

Ieri gli arancioblù di mister Statuto hanno affrontato un importante crocevia di questo finale di campionato contro il Team Nuova Florida, uscendo però purtroppo sconfitti. Un risultato che il difensore Nestor Garcia Martinoli commenta in questo modo: “Prima di tutto, mi sono sentito bene e a mio agio con il supporto dei miei compagni. Penso che il risultato non sia stato giusto, visto che abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori, ma siamo una squadra forte e sapremo uscire da queste situazioni”. Per il giovane argentino è la seconda apparizione da titolare, un traguardo che dà fiducia: “Mi sento felice per aver giocato e difeso i colori della Roma City, anche per la fiducia di tutta la società in me. I miei compagni mi trattano in modo eccellente e mi supportano in ogni momento”. Questi ultimi due appuntamenti saranno fondamentali per il Roma City e Martinoli ha le idee ben chiare: “Queste ultime due partite sono fondamentali per noi. Il nostro obiettivo è la salvezza diretta, non cerchiamo altro. Stiamo già pensando alla prossima partita e dando tutto in ogni minuto di gioco, a prescindere da chi entra in campo”.

[ufficio stampa Roma City]