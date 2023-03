Roma City, le parole di Franco "Possiamo mettere tutti in difficoltà"

Il Roma City è pronto ad affrontare una nuova sfida, alle porte c’è la trasferta contro la Vigor Senigallia, un impegno importante che il giovane difensore Lorenzo Franco commenta così: “Sicuramente domenica ci aspetta una partita difficile contro un’ottima squadra, la classifica parla per loro. Noi però non ci facciamo intimorire perché conosciamo il nostro valore, dovremo stare attenti ed essere bravi a sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Sappiamo che se giochiamo come le ultime partite possiamo mettere in difficoltà tutti”. Il numero 16 ha poi commentato la settimana di lavoro che si è appena chiusa: “Ci siamo allenati sempre al massimo con la giusta concentrazione, con il mister abbiamo analizzato gli aspetti da migliorare e stiamo lavorando su tutti i dettagli. Ci dà ancora fastidio il risultato di domenica scorsa, vista l’ottima prestazione e cercheremo di mettere questa ‘rabbia’ in campo”. A chiudere, il difensore di mister Statuto analizza il suo inserimento dal suo arrivo in arancioblù: “Mi sono subito inserito bene nel gruppo trovando compagni eccezionali. Sicuramente il fatto di conoscere già alcuni ragazzi mi ha aiutato. Siamo un gruppo coeso e ci supportiamo tutti a vicenda, i grandi ci fanno da esempio, sono sempre disposti e pronti ad aiutare noi più giovani. Abbiamo un centro sportivo magnifico, gli sforzi della società sono sotto gli occhi di tutti, non ci fanno mancare niente. Questo ci permette e ci dà uno stimolo in più per fare bene e per migliorarci sempre”.

[ufficio stampa Roma City]