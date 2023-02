Roma City, le parole di Corci "Con la Matese servirà avere fame"

Nell’ottima vittoria interna del Roma City contro l’Alma Juventus Fano ha fatto il suo esordio in campo Jacopo Corci, giovane portiere classe 2003 che commenta così la sua prima presenza da titolare: “La gara di domenica scorsa contro il Fano è stata una partita complicata perché sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra in salute con dei buoni spunti di squadra e delle individualità importanti, però la squadra si è fatta trovare pronta e attenta. A livello personale sono contento di essere riuscito a dare il giusto contributo alla squadra per il raggiungimento del traguardo cioè la vittoria, importante poi e non aver subito gol per aumentare l’autostima in noi stessi ed essere consapevoli di come dobbiamo comportarci in campo”. Si passa poi al prossimo impegno in trasferta contro la Matese, un altro impegno importante e a cui bisognerà arrivare con la giusta mentalità: “Nella gara contro la Matese servirà avere fame e non entrare in campo con la pancia piena, quando vieni da una striscia positiva come la nostra è facile distrarsi ma l’importante è entrare in campo con molta umiltà e determinazione per dare seguito alle ottime prestazioni fornite nel 2023 da parte di tutta la squadra”.

[ufficio stampa Roma City]