Roma City, le parole di capitan Di Emma "Abbiamo ancora tanta fame"

Nella gara contro l’Alma Juventus Fano i ragazzi di mister Statuto hanno trovato tre punti fondamentali per continuare a credere nel proprio obiettivo finale. Un successo che arriva al termine di un’ottima prestazione da parte di tutto il gruppo. A commentare questa vittoria c’è Antonio Di Emma, capitano degli arancioblù: “È arrivata un’altra vittoria e soprattutto un’altra prestazione convincente. Sicuramente abbiamo trovato il giusto assetto indipendentemente da chi gioca o subentra e la partita di ieri sta rispecchiando il cuore e l’anima di questa squadra che sa quello che vuole, lo sa da sempre, però sicuramente ora ha preso tanta consapevolezza”. Il girone di ritorno sta andando molto bene per il gruppo di Statuto e il capitano ne è consapevole: “Sta andando parecchio bene, i numeri parlano. È cambiato molto dal girone d’andata, a partire dalla presa di consapevolezza che nominavo prima ma soprattutto i mezzi a nostra disposizione e per questo va fatto un plauso a tutta la società. In più si è creato un bel senso di appartenenza sia in chi è qui da più tempo che nei nuovi arrivati, sappiamo l’importanza di questo progetto”. Di Emma ha poi analizzato il ruolo che hanno gli investimenti della società, in termini di mercato e strutture, nelle prestazioni in campo della squadra: “Siamo sempre stati un grande gruppo ma gli investimenti che la società ha fatto, a partire dal centro sportivo, sono fuori di testa, chiunque viene a giocare da noi fa i complimenti per la struttura che abbiamo a disposizione. Ora però dovremo saper ripagare questi sforzi e saper mantenere quello che abbiamo. Detto ciò, abbiamo ancora tanta fame!”.

[ufficio stampa Roma City]