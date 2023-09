Roma City, le parole di capitan Codromaz "Non mi aspettavo di essere eletto capitano sin da subito"

Domani il Roma City farà il suo esordio affrontando il Real Monterotondo nella sfida di Coppa Italia Serie D. Roberto Codromaz, difensore classe 1995, commenta le settimane di preparazione che hanno portato alle porta di questa sfida: “È stato un periodo di preparazione lungo e intenso in cui abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e capire il gioco che vuole esprimere il mister, oltre che ovviamente mettere benzina nel serbatoio. Le sensazioni sono solo positive, la squadra è forte e segue quello che il mister vuole, ovviamente ci vorrà del tempo per perfezionare tutto e per diventare una squadra omogenea, ma lavoreremo molto su questo e col tempo ci arriveremo”. Arriva poi un commento sulla scelta da parte dello staff tecnico di eleggere Roberto come capitano del gruppo: “Non mi aspettavo di essere eletto capitano appena arrivato qua, arrivare in una società come ce ne sono poche in serie D e ricevere questa fiducia è una cosa che mi rende orgoglioso e voglio ripagarla a tutti i costi”. Infine, le sensazioni del pre partita: “Domani sarà una partita vera in cui dovremo imporre il nostro gioco senza avere cali di tensione. Sicuramente sarà una partita aggressiva e dovremo essere bravi ad approcciare come abbiamo fatto nelle amichevoli, provando subito ad avere un atteggiamento offensivo e cercando di essere più bravi a gestire i momenti della partita”.

