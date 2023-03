Roma City, le parole di Cabella "Conosciamo il nostro valore"

La sconfitta arrivata contro la Sambenedettese non mina le certezze del Roma City che in queste ultime sette partite vuole riprendere a correre per conquistare la salvezza senza passare dai play out. Ad analizzare l'ultima gara ci pensa Andrea Cabella, che commenta così il match: “Siamo sicuramente dispiaciuti per il risultato e per la prestazione, ma nonostante ciò penso che abbiamo approcciato alla partita con buona grinta e determinazione. L'errore è stato non sfruttare le occasioni create nel primo tempo che avrebbero potuto indirizzare il match sui binari giusti. In partite come queste devi cercare di essere il più concreto possibile, in modo da rendere sin da subito la vita difficile agli avversari. Nel secondo tempo hanno giocato con un ritmo diverso, sono passati in vantaggio e non siamo riusciti a reagire. Questo è un difetto che ci portiamo da inizio anno e che dobbiamo assolutamente migliorare in vista delle ultime sette partite”. Il centrocampista si focalizza poi sul rush finale e su quello che servirà per raggiungere l'obiettivo: “E' ovvio che questa sconfitta ci complica abbastanza la classifica trovandoci a -4 dalla salvezza diretta, però mancano sette partite, che non sono poche, e molti saranno scontri diretti. Penso che da qui alla fine la differenza la farà la continuità .Con l'atteggiamento giusto abbiamo dimostrato di poter vincere e mettere in difficoltà qualsiasi squadra perciò da qui alla fine questo non dovrà mancare mai. Non sarà di certo questa sconfitta a disunirci. Sappiamo il nostro valore come squadra e per vincere la domenica devi essere più affamato dei tuoi avversari”.

[ufficio stampa Roma City]