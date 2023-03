Roma City, la carica di Perroni "Bisogna continuare su questa strada"

Nell’ultimo turno di campionato gli arancioblù hanno pareggiato in casa della Vigor Senigallia dopo un’ottima prestazione che li ha visti andare in vantaggio per ben due volte prima di incassare il pareggio dei locali su un calcio di rigore. Una gara che viene commentata così dal giovane attaccante Manolo Perroni: “Sicuramente ieri abbiamo conquistato un punto importante, contro una squadra che in casa ha il miglior rullino di marcia di tutto il girone, anche se non nego che un po’ di rammarico c’è, soprattutto perché siamo andati due volte in vantaggio, e ci siamo fatti recuperare entrambe le volte, nonostante questo però penso che la squadra ha fatto un’ottima gara, anche quando siamo andati sotto di due uomini, ogni ragazzo in campo ha dato tutto e si è sacrificato per la squadra. Personalmente, sono contento perché dopo l’infortunio ho perso sicurezze che grazie allo staff e al lavoro di recupero sto riacquistando passo dopo passo. Non posso comunque essere contento a pieno, soprattutto per quell’occasione nel finale di primo tempo, di certo il lavoro non finisce qui ma siamo solo all’inizio ed ho grande voglia di continuare così”. Ora però è il momento di voltare pagina ed iniziare una nuova settimana di lavoro volta a preparare l’importante scontro diretto di domenica contro la Sambenedettese: “Ovviamente non solo bisogna continuare su questa strada ma bisogna ancora migliorare, andando a limare ancora le piccole imperfezioni. Quella di domenica sarà una delle otto finali che mancano da qui fino a fine stagione, e sono sicuro la affronteremo come tale, perché tutti vogliamo raggiungere l’obiettivo prefissato in maniera tranquilla”.

[ufficio stampa Roma City]