Roma City, la carica di Opara "Restando compatti potremmo toglierci belle soddisfazioni"

Il Roma City continua la sua marcia positiva, sono infatti dieci i punti conquistati nelle ultime quattro gare dalla formazione di mister Francesco Statuto. Nella gara di questa domenica è arrivato un pareggio per 1-1 in casa del Termoli al termine di una gara combattuta e fortemente condizionata dal vento. A commentare la prestazione della squadra c’è Emmanuel Opara, estremo difensore arancioblù: “La prestazione di ieri è stata una prestazione importante, condizionata dal vento, e noi ad oggi siamo una squadra compatta che sa palleggiare, ripartendo per fare male, e la condizione instabile del tempo ci ha un po’ penalizzati. Nel primo tempo siamo stati bravi a soffrire e tenere botta visto che abbiamo iniziato la partita col vento a sfavore. Nel secondo tempo molto meglio, abbiamo iniziato a giocare e abbiamo avuto diverse occasioni. Peccato aver preso gol nel finale. Un pareggio che ci sta stretto ma che ci fa capire che siamo vivi. Abbiamo una rosa lunga e chi entra e gioca darà una mano importante per arrivare alla salvezza diretta”. Il portiere commenta poi l’ottimo inizio di questo girone di ritorno: “Abbiamo iniziato bene questo girone di ritorno, Trastevere a parte, anche in virtù del cambio modulo, penso che si sia trovata la quadra. Ora dobbiamo solo recuperare il tempo perso e sono convinto che restando compatti potremmo toglierci belle soddisfazioni ed arrivare il prima possibile all’obiettivo stagionale”.

[ufficio stampa Roma City]