Roma City, confermata la presenza in Serie D

Il Roma City dopo aver superato lo shock della retrocessione riparte con più forza ed entusiasmo, la proprietà italo-americana, più ambiziosa che mai, comunica infatti per vie ufficiali che affronterà nuovamente il campionato di serie D grazie al titolo della Vis Artena, società amica con cui è nata anche la collaborazione che ha portato alla gestione congiunta delle giovanili del Roma City sul territorio di Artena. Si ringrazia per questo il Presidente Di Cori Sergio che si è rivelato una persona seria e leale che siamo sicuri porterà avanti le giovanili con la serietà e la professionalità dimostrata in questi anni di lavoro ad Artena. A breve saranno annunciate altre novità inerenti alla Prima Squadra e alla Juniores Nazionale.

[comunicato ufficiale Roma City]