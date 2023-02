Roma City, arriva un attaccante ex Milan

Al gong finale di questa sessione invernale di calciomercato, il presidente Tonino Doino ha regalato un ultimo colpo al Roma City F.C. portando alla corte di mister Statuto Riccardo Moreo, attaccante che arriva direttamente dai professionisti della Serie C. A livello giovanile, il classe 1996 cresce nei vivai di AlbinoLeffe, Milan e Virtus Entella. Esordisce poi in Serie C con l’Akragas nella stagione 2017-2018, dove però non riuscirà a centrare la salvezza. Il giocatore decide di scendere di categoria ed accasarsi al Prato, con cui conquisterà l’ottavo posto in quarta serie realizzando 20 gol. Ritorna di nuovo nei Professionisti dove vanta anche delle presenze in Serie B con il Cosenza.

[ufficio stampa Roma City]