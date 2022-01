AS Roma: il no-vax Smalling cambia idea, si vaccina

In casa Roma ha tenuto banco la situazione del no-vax Smalling. Il calciatore inglese però viste le nuove restrizioni previste dal Governo italiano per combattere l'aumento dei contagi (in Serie A ci sono quasi 100 casi di positività al Covid), ha cambiato idea e si vaccinerà. Dal 10 gennaio, ricordiamo, entrerà in vigoreil super Green Pass rafforzato per partecipare alle competizioni sportive.



A riportare la notizia è Sky Sport Inghilterra.

Caso Smalling

Smalling dice sì al vaccino. L'ex difensore del Manchester United fino ad oggi non ha fatto nessuna dose di vaccino. Viste le nuove decisioni del Governo e dopo però aver parlato con la società capitolina e con Mourinho, Smalling ha cambiato idea. Infatti il calciatore si vaccinerà e continuerà a giocare con la maglia giallorossa. Nelle giornate precedenti si vociferava pure di un taglio di stipendio nei confronti del calciatore, o di una sua cessione, in caso non si fosse convinto a vaccinarsi. Ufficialmente fino ad oggi il suo nome non era emerso, ma molti indizi portavano a lui, tanto che i tifosi avevano iniziato ad inondare il suo profilo instagram sollecitando il cambio di rotta.

Le parole di Mourinho

Nella conferenza stampa della vigilia contro il Milan, Mourinho non ha fatto nomi ma ha confermato come in rosa sia presente un giocatore no-vax (ormai ex no-vax, ndr). Lo Special One ha difeso la privacy dei calciatori contagiati e del no-vax ma ha poi detto che nella Roma ci sono giocatori che rispettano la legge e che quindi non ci saranno problemi.

Queste le sue parole: "La legge è la legge dal momento in cui il Governo decide, la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare. Non penso avremo problemi internamente".