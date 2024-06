Roma, che peccato! Il Sassuolo domina e vince lo Scudetto Primavera

Doveva essere una finale annunciata con la consacrazione della Roma e del suo primo Scudetto Primavera dal 2016, e invece, come accade spesso nel calcio, il campo è stato il giudice finale. E ha decretato che sono i ragazzi del Sassuolo Primavera di Emiliano Bigica ad alzare lo scudetto Primavera. Una finale sorprendente ma meritata, e che premia la squadra arrivata quinta in classifica durante la regular season a dimostrazione dell'imprevedibilità delle sfide secche. Non un unicum, dato che nel 2021 l'Empoli vinse il campionato partendo dalla sesta posizione, e forse anche un segnale di come questa formula sia più competitiva ma meno meritocratica. E pensare che tutto era iniziato per il meglio nel primo tempo per i ragazzi di Guidi, con Joao Costa a seminare il panico nella difesa avversaria e poi con uno splendido tacco di Alessio al 20' che mette Pagano davanti alla porta, non trovando però il gol. Nel finale però si sveglia il Sassuolo, con la Roma che resiste a stento agli attacchi del talentuoso Russo e con Keramitsis in grosso affanno. È il preludio di quanto si realizzerà dopo pochi minuti del secondo tempo, con l'ex Falasca che pesca il jolly da fuori area e manda avanti il Sassuolo. La Roma subisce mentalmente il colpo, e il Sassuolo al 59' raddoppia con il colpo di testa di Cinquegrano che carambola in rete dopo varie deviazioni e una traversa. Sei minuti dopo Oliveras si fa trovare impreparato, Kumi ringrazia e serve l'assist a Bruno che chiude definitivamente il match e consegna uno scudetto sorprendente, ma non meno meritato, al Sassuolo. La Roma prova pure a riaprirla con Mannini e Levak, ma il portiere del Sassuolo Theiner si supera e abbassa la saracinesca, mettendo la ciliegina sulla torta del primo Scudetto del Sassuolo, arrivato curiosamente l'anno della retrocessione della prima squadra in Serie B.

Il tabellino

SASSUOLO-ROMA 3-0 (47' Falasca, 59' Cinquegrano, 65' Bruno)



SASSUOLO (4-3-3): Theiner; Cinquegrano (88' Parlato), Loeffen, Corradini, Falasca; Kumi, Lopes (88' DI Bitonto), Leone; Knezovic (80' Ravaioli), Russo, Bruno.

A disp.: Scacchetti, Baldari, Mussini, Rovatti, Beconcini, Pigati, Neofytou, Minta.

All. Emiliano Bigica



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini (76' Levak), Keramitsis, Plaia (80' Golic), Oliveras; Pisilli, Romano (66' Graziani), Pagano; Joao Costa (66' D'Alessio), Alessio (66' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Vetkal, Marazzotti, Ivkovic.

All. Federico Guidi