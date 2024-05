Roma in Champions League se... tutte le combinazioni

La pesante sconfitta contro l’Atalanta (per dominio bergamasco che per punteggio) ha seriamente compromesso la possibilità della Roma di qualificarsi alla prossima Champions League. I giallorossi infatti ora navigano al sesto posto della classifica a -3 dalla banda di Gasperini che ha una partita in meno che recupererà a fine campionato contro la Fiorentina. A Pellegrini e compagni servirà un miracolo frutto di una serie di combinazioni (difficili) per partecipare alla massima competizione europea per club.

Le condizioni necessarie

Per approdare alla prossima Champions League la Roma dovrà vincere le ultime due partite di Serie A contro Genoa (in casa) ed Empoli (fuori). Sei punti dovranno essere la condizione necessaria per la squadra di De Rossi per tenere viva la speranza Champions così come la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen, giustiziere dei giallorossi.

Roma in Champions se

La Roma accederà sicuramente in Champions League se riuscirà a finire entro le prime cinque. Questo vuol dire vincere contro Genoa ed Empoli e sperare in più di un passo falso dell’Atalanta che fra Lecce, Torino e Fiorentina non dovrebbe fare più di due punti. I nerazzurri di Bergamo nel mezzo saranno impegnati dalla finale di Coppa Italia e di EL.

L’altra possibilità di giocare la grande coppa da cui i giallorossi mancano dal 2019 è quella di arrivare sesti, tifare Gasperini a Dublino e gufare la Dea in campionato. Infatti il sesto posto sarebbe da Champions solo se l’Atalanta vincente in EL arrivasse quinta. Con i nerazzurri vincenti in Europa ma quarti o addirittura terzi (il distacco bergamasco da Bologna e Juventus è di 4 punti) in Serie A le formazioni italiane nella prossima Champions sarebbero solo 5 e la Roma sesta resterebbe fuori.

Ricapitolando dunque la Roma va in Champions se

Chiude il campionato davanti all’Atalanta quindi quinta;

Chiude il campionato al sesto posto e l’Atalanta vince l’Europa League arrivando quinta in campionato

Attenzione alla Lazio

La Roma però non dovrà stare attenta solo all’Atalanta ma deve prestare attenzione alla Lazio. La squadra di Tudor dopo il successo contro l’Empoli è settima, matematicamente in Europa, a -1 dai giallorossi. In caso di sorpasso da parte di Immobile e compagni, la situazione si ribalterebbe e metterebbe a rischio anche la qualificazione in Europa League.