Calciomercato Roma, offerta per Ibanez: il difensore finanzia il nuovo attaccante della Roma

La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante. Mentre si lavora per superare la beffa per Scamacca sempre più vicino all’Inter e la fase di stallo per Marcos Leonardo, Tiago Pinto non perde d’occhio il capitolo cessioni sul quale ci sono novità su Ibanez.

Offerta per Ibanez

Nella serata di ieri a Trigoria è stata recapitata un’offerta da 25 milioni di euro per Roger Ibanez. A volere il difensore brasiliano è il Nottingham Forest. Una somma importante che la Roma sta valutando concretamente.

Ibanez sacrificabile

Ibanez, insieme ad Abraham (infortunato che ha cambiato i piani di mercato giallorossi), è considerato dalla società come il big sacrificabile della squadra. Il suo campionato è stato macchiato dalle brutte prestazioni nei derby che ne hanno condizionato il giudizio diventando un beniamino dei tifosi della Lazio. La sua cessione è vista di buon occhio a Trigoria perché porterebbe nelle casse romaniste i fondi per sferrare l’affondo decisivo per l’attacco giallorosso.

Ibanez finanzia Morata?

La cessione di Ibanez porterebbe la Roma a virare dritto su Alvaro Morata (1992) espresso desiderio di Mourinho. L’Atletico Madrid proprietario del cartellino dello spagnolo valuta il calciatore intorno ai 18 milioni di euro, soldi che la Roma avrebbe proprio dalla cessione del suo difensore. Per arrivare a Trigoria però l’attaccante dovrebbe ridursi il suo ingaggio sotto i 5 milioni di euro. Il piano b della Roma qualora non si arrivasse a Morata, è quello di puntare su due punte in primis Marcos Leonardo (2003) del Santos con cui la società sta già trattando e un centravanti esperto Arnautovic (’89) ma il Bologna fa muro o Sanchez (’88) svincolato. All’orizzonte restano Nzola e Daka.