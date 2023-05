Cessione Roma: niente Follieri, il club resta ai Friedkin

Soldi arabi per la Roma. Questa è secondo alcune indiscrezioni la volontà di Raffaello Follieri affarista pugliese nel campo dell’energia che punta ad acquistare la Roma. Da Trigoria arrivano smentite.

L’indiscrezione

Un miliardo di euro sarebbe, secondo l’indiscrezione del Corriere dello Sport, la cifra a cui si siederebbero a tavolino i Friedkin per trattare la cessione del club giallorosso. Una cifra importante con i vertici giallorossi e l’affarista già entrati in contatto nei giorni scorsi e che sarebbero pronti ad incontrarsi nuovamente mercoledì quando la squadra sarà impegnata nell’ostica trasferta contro il Monza.

Chi è Follieri

Follieri foggiano classe 1978 è impegnato nel business dell’energia. Prima nel petrolio e poi gas metalli rari. La sua sede operativa è a Riad e da tempo punta ad entrare nel mondo del calcio ma senza successo dopo aver tentato di acquistare in passato Palermo, Catania e Foggia. Con i rosanero saltò perchè Zamparini chiedeva garanzie di solidità finanziaria con l'imprenditore che si è difeso con una nota dicendo di aver fornito i documenti necessari.

I dubbi

A far sorgere i dubbi sulla possibile cessione della Roma da parte dei Friedkin sono parecchi. L'indiscrezione da Trigoria non trova conferme anzi. Su tutto filtra che la società americana non intende cedere il club ed in più ci sono altri fattori altrettanti rilevanti che vanno contro un'eventuale cessione. Il primo riguarda l’annuncio del nuovo Ceo, Lina Soukoulou presentata da poco e che era presente come figura della società al Tre Fontane in occasione della vittoria dello scudetto della Roma Femminile. La seconda riguarderebbe il lavoro a fari spento che il più delle volte hanno fatto i Friedkin nelle loro operazioni. Infine il continuo lavoro che la proprietà sta facendo per lo stadio a Pietralata.