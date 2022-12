Caso Karsdorp: l'avvocato dell'olandese contro Mourinho e la Roma

Nuovo capitolo della vicenda Karsdorp. Sulla situazione dell'olandese è intervenuto pure l'avvocato del calciatore olandese che ha attaccato Mourinho e la Roma e parlato del futuro del terzino.

Caso Karsdorp

Al triplice fischio di Sassuolo-Roma è terminata l'avventura in giallorosso di Karsdorp. Mou ha accusato il giocatore di comportamenti poco professionali e da lì è iniziato il logoramento del rapporto fra tecnico e calciatore. L'olandese non è stato convocato per la partita col Torino e durante la partita si trovava già in Olanda con la famiglia. L'ex Feyenoord non ha risposto alla convocazione di Mou per la tournée in Giappone, peggiorando la situazione, con tanto di referto medico per malessere psicologico. Della sua situazione ha parlato anche l'agente, col terzino che poi ha partecipato al mini ritiro in Portogallo.

Le accuse a Mou e alla Roma

Salvatore Civale è il presidente dell'Associazione Avvocati Sportivi Italiani, avvocato di Rick Karsdorp. Civale ha parlato a calciomercato.it è ha definito sbagliato l'atteggiamento di Mourinho. "È una storia nata da un atteggiamento un pò sbagliato di Mourinho". Lo Special One nel post Sassuolo-Roma (1-1) definì traditore l'olandese (senza esplicitarlo) invitandolo a trovarsi una nuova squadra. "Definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante" prosegue Civale che non risparmia attacchi nemmeno alla Roma. "La società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi, ritenendo più conveniente mantenere il silenzio". Il club infatti non si è esposto in difesa del giocatore e col suo silenzio ha appoggiato la scelta di Mourinho.

Karsdorp e il mercato

Karsdorp è messo ai margini della rosa nonostante non sia formalmente fuori rosa. Civale, è chiaro sul futuro del suo assistito, per il quale esclude una risoluzione contrattuale: "Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo a Roma. Il valore del cartellino è stato anche deprezzato". La roma ha messo sul mercato Karsdorp ma chiede per lui un trasferimento a titolo definitivo ad una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Nessuna squadra al momento è pronta a mettere sul piatto la somma richiesta dalla Roma. Fra le squadre interessate all'olandese: Fulham, Torino, Marsiglia e Juventus, con la quale si parla di un scambio con De Sciglio.