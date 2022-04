Calciomercato Roma: Carles Perez gol e addio. Ecco il futuro dello spagnolo

Carles Perez con un bel gol col suo sinistro ha rianimato la Roma contro la Salernitana e avviato la rimonta dei giallorossi culminata con la rete da tre punti di Smalling. Nonostante questo però il futuro dello spagnolo sembra segnato con un addio sempre più probabile alla Capitale. Sono diverse le offerte che Tiago Pinto valuterà per la cessione dell'ex Barcellona.

Poco spazio

Carles Perez in questa stagione non sta trovando spazio nella Roma. Mou dopo aver concesso un minutaggio continuo allo spagnolo nella prima parte di stagione, nel 2022 lo ha messo ai margini. In campionato dal 6 gennaio data della sconfitta contro il Milan al successo contro la Salernitana Perez è subentrato cinque volte (su 13 partite) collezionando appena 52 minuti. Numeri da emarginato dello spagnolo che, chiuso dalla batteria di trequartisti e seconde punte della Roma, non ha sfruttato al meglio le sue opportunità e non ha convinto Mourinho.

Le offerte per Carles Perez

Il gol nell'ultima giornata ha fatto alzare l'hype intorno a Carles Perez. Infatti lo spagnolo si è messo in vetrina nell'ultimo turno di campionato facendo aumentare il numero di squadre a lui interessate. In Italia lo spagnolo piace all'Hellas Verona di Tudor. Nei piani di veneti il numero 31 romanista andrebbe a sostituire Barak destinato a salutare il Verona nella prossima estate. Tiago Pinto studia pure uno scambio col Sassuolo. Infatti il gm portoghese vorrebbe intavolare una trattativa coi neroverdi per il centrocampista Davide Frattesi (ex giovanili Roma e Lazio). Il club emiliano ci pensa considerando che Perez potrebbe sostituire Berardi che sembra finalmente pronto al grande salto in una big.

L'ex Barcellona ha tanto mercato anche all'estero, specie in Spagna. In Liga non mancano i club interessati fra tutti il Valencia. Sempre dall'estero, ma dalla Germania il Bayer Leverkusen è fortemente interessato. Per Carles Perez però ci sono estimatori anche in Italia.

Carles Perez e la Roma

Carles Perez (classe 1998) è arrivato alla Roma nel mercato invernale del 2020 dal Barcellona. Lo spagnolo sotto la guida Fonseca aveva trovato una certa continuità nel minutaggio ma non ha mai davvero brillato e convinto. Con i giallorossi ha collezionato 70 presenze e messo a segno 8 gol.