La Roma CF si prepara al campionato di Serie B

La Roma CF si appresta a disputare il suo nono campionato di Serie B consecutivo. Raggiunta la salvezza nella scorsa stagione in panchina è stato confermato il tandem Piras-Cafaro

Domenica 12 settembre ripartirà il campionato di Serie B femminile della Roma CF. La società capitolina si appresta a giocare il suo nono campionato di Serie B consecutivo.

Rispetto alla scorsa stagione, soltanto chi finirà il campionato al primo posto avrà diritto alla promozione in Serie A, mentre retrocederanno in Serie C le ultime tre della graduatoria. L'ultimo campionato è stato vinto dalla Lazio di Carolina Morace.

Le squadre e la prima giornata di Serie B

Il campionato di Serie B 2021/2022 vedrà darsi battaglia in 26 giornate ben 14 squadra per un totale di 182 incontri. La data di inizio del campionato è prevista per il 12 settembre, mentre l'ultima giornata si giocherà il 22 maggio 2022.

Ecco quali sono le squadre che parteciperanno al campionato:

Brescia, Cesena, Chievo Women, Cittadella, Como Women, Cortefranca, Palermo Women, Pink Bari, Pro Sesto, Ravenna, Roma CF, San Marino, Sassari Torres, Tavagnacco.

Questa la prima giornata di campionato:

Bari - Palermo

Brescia - Ravenna

Chievo - Pro Sesto

Cortefranca - Roma CF

Como - Cittadella

San Marino - Torres

Tavagnacco - Cesena

La Roma CF

La Roma CF, che da anni milita nella serie cadetta, viene da una stagione non esaltante terminata al 10esimo posto. Risultato che ha permesso allla squadra di mantenere la categoria. Sulla panchina della Roma è stato confermato mister Roberto Piras e il suo secondo Roberto Cafaro arrivato in corsa nella scorsa stagione.

Nella sua storia la Roma CF può vantare uno scudetto nel 1969 e una Coppa Italia nel 1971.