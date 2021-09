La Roma Calcio Femminile annuncia l'acquisto di Federica Bevilacqua

Grande ritorno in arrivo per il Roma Calcio Femminile, militante nella serie cadetta della principale competizione femminile in Italia. La squadra romana ha annunciato oggi tramite i propri canali ufficiali l'acquisto di Federica Bevilacqua, difensore classe '1995, prelevata dal Grifone Gialloverde. Per Bevilacqua si tratta di un ritorno alla Roma CF, dopo tre anni in cui ha militato prima per il Decimoquarto nel 2018 e poi al Grifone Gialloverde. Una separazione comunque non traumatica, testimoniata dalle parole della stessa giocatrice. “Diciamo che sono andata via perché avevo bisogno di cambiare per trovare nuovi stimoli, dopo tantissimi anni passati alla Roma, ma con la società eravamo comunque rimasti in buoni rapporti.”. Bevilacqua ha migliorato la sua versatilità nel periodo al Grifone Gialloverde, giocando più spesso avanzata nel ruolo di esterno alto offensivo e togliendosi la soddisfazione di segnare più di 5 reti in due stagioni consecutive. Al sito ufficiale del club romano Bevilacqua ha parlato del perché ha accettato di abbracciare il progetto giallorosso. “Sono ritornata perché comunque mi è sempre piaciuto giocare ad alti livelli. Impegnarsi in allenamenti e partite con una mentalità da professionista è una cosa che la Roma ha sempre avuto, quindi alla fine ho deciso di tornare a casa.” . Chiusura con gli obiettivi stagionali, tema caldo in una Roma CF che non aspetta altro che l'inizio della stagione. “I miei obiettivi sono sicuramente cercare di fare bene e di tornare a far vedere quanto valgo… sia per me che per la squadra affinché possiamo raggiungere insieme grandi soddisfazioni e traguardi. Siamo un bel gruppo quindi possiamo fare e dare tanto!”.