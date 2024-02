Roma-Cagliari: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Cagliari per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, che hanno confermato il loro no alla Superlega, arrivano alla sfida con i nuovi tre acquisti del mercato e dopo le vittorie con Verona e Salernitana.

Roma-Cagliari, le ultime di formazione

De Rossi valuta due cambi rispetto all’Arechi. Il primo riguarda il terzino sinistro con Angelino pronto al debutto con la maglia giallorossa al posto di Kristensen. Lo spagnolo completerà il reparto difensivo composto da Mancini, Llorente e Karsdorp. In porta nonostante qualche altra sbavatura anche a Salerno ci sarà Rui Patricio. A centrocampo non si toccano Pellegrini e Cristante, l’ultima maglia se la giocano Paredes, rientrato dalla squalifica, e Bove. L’italiano è leggermente avanti, ma il ballottaggio è aperto. Confermato il tridente El Shaarawy-Lukaku-Dybala. Dalla panchina il nuovo arrivato Tommaso Baldanzi.

Il grande e amato ex Claudio Ranieri torna ad avere disposizione Luvumbo che però partirà dalla panchina. A guidare l’attacco isolano ci saranno Petagna e Lapadula. In difesa debutto per Mina.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola, Lapadula, Petagna. All.: Ranieri

Roma-Cagliari, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Cagliari sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Gli utenti Dazn vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita dell’Olimpico sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport oppure in streaming su Sky Go. Valida pure l’alternativa Now.