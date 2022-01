Roma-Cagliari: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 16 gennaio alle ore 18:00 la Roma all'Olimpico ospita il Cagliari per la 22esima giornata di Serie A. I giallorossi sono alla ricerca della prima vittoria nel 2022, ma Mourinho dovrà fare a meno fra Covid e squalifiche di diversi giocatori.

Roma-Cagliari, le ultime di formazione

Tante defezioni in casa Roma. Fra infortuni, squalifica e Covid Mou non avrà a disposizione Karsorp, Smalling (entrambi positivi al Coronavirus), El Shaarawy, Cristante e Ibanez (questi ultimi due squalificati). Lo Special One è orientato viste le assenze a giocare ancora con la difesa a 4. Davanti a Rui Patricio giocheranno Maitland-Niles e Vina da terzini, mentre la coppia centrale sarà formata da Mancini e Kumbulla. In mediana debutto dal 1' per Sergio Oliveira arrivato in settimana dal Porto, al suo fianco ci sarà Veretout. Alle spalle di Abraham punta, agiranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

Il Cagliari di Mazzarri reduce da due vittorie consecutive, cambierà poco. Il tandem d'attacco sarà composto da Joao Pedro e Pavoletti. Chiavi del centrocampo affidate a Marin. Torna Nandez, negativo al Covid, sulla sinistra è ballottaggio fra Dalbert e Lykogiannis.

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Sergio Oliveira, Veretout; Pellegrini, Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.: All.: Mazzarri.

Roma-Cagliari, dove vederla

La partita fra Roma e Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati di Dazn potranno vedere la partita scaricando l'app Dazn ulle smart tv di ultima generazione o colegando al televisore un TIMVISION BOX, una console come Playstation e Xbox o in alternativa utilizzare dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. La sifda fra Mourinho e Mazzarri sarà visibile anche su dispositivi mobili: basterà scaricare l'app su smartphone, tablet e pc