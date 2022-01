Roma-Cagliari 1-0: Debutto con gol vittoria per Sergio Oliveira. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma batte per 1 a 0 il Cagliari grazie al primo gol in Serie A e in maglia giallorossa di Sergio Oliveira. Il portoghese con personalità infatti dal dischetto realizza il rigore che decide la sfida. La Roma non gioca una bella partita, il ritorno al 4-2-3-1 non giova, specie a Zaniolo ma la squadra di Mourinho e accorta e attenta davanti ad un Cagliari in difficoltà. Poche emozioni, prossime allo zero, che fanno di Rui Patricio il migliore in campo con una parata salva risultato nel finale. Partita di personalità per Sergio Oliveira che regala così i primi tre punti del 2022 a Mou.

Roma-Cagliari, la cronaca della partita

La partita si presenta più ostica del previsto per la Roma che perde Pellegrini nel riscaldamento. Il gol che sblocca la partita arriva al 33esimo e lo sigla il nuovo acquisto, Sergio Oliveira su calcio di rigore, per fallo di mano di Dalbert proprio su un tiro del numero 27 giallorosso. Il portoghese si rende protagonista dal dischetto, e spiazza Cragno. Debutto con gol per l’ex Porto. Nella ripresa l’unica occasione è per il Cagliari e arriva all’85esimo con Joao Pedro che si vede il suo tiro deviato sulla traversa da Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Maitland-Niles 6,5 (dal 94’ Keramitsis s.v.), Mancini 6, Kumbulla 6, Vina 6; Veretout 6 (dal 94’ Bove s.v.), Oliveira 7, Mkhitaryan 5,5, Zaniolo 6 (dall’85’ Karsdorp s.v.), Afena-Gyan 6,5 (dal 75’ Shomurodov 5,5); Abraham 5. All.: Mourinho 6.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno 6; Altare 5 (dall’89’ Gagliano s.v.), Carboni 5,5, Goldaniga 6; Zappa 5,5, Marin 6, Deiola 5,5, Dalbert 5 (dall’80’ Lykogiannis s.v.); Pereiro 5,5 (dal 69’ Nandez 6) ; Joao Pedro 6, Pavoletti 6. All.: Mazzarri.

Marcatori: 33’ Oliveira (R)

Ammoniti: Oliveira (R), Mancini (R), Afena-Gyan (R); Pavoletti (C), Carboni (C), Dalbert (C), Altare (C)

Arbitro: Maggioni

I top e flop biancocelesti

Sergio Oliveira 7: Gioca con personalità e si incarica di battere il rigore decisivo. Buona la sua prima con la Roma.

Rui Patricio 7: Subisce un solo tiro per tutta la partita e risponde da campione salvando il risultato.

Afena-Gyan 6,5: Una spina nel fianco per la difesa sarda con la sua velocità.

Abraham 5: Riceve pochissimi palloni giocabili, ma lui non fa nulla per ricevere più palloni.