Roma-Brighton: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 7 marzo alle ore 18:45 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Brighton per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver superato ai calci di rigore il Feyenoord, mentre la squadra di De Zerbi vinto il proprio girone saltando dunque gli spareggi.Per l'occasione nella Capitale saranno presenti circa 3mila tifosi inglesi. Qui il piano mobilità.

Roma-Brighton, le ultime di formazione

Daniele De Rossi è orientato a confermare per nove undicesimi la squadra che ha vinto a Monza. Le uniche novità riguardano il reparto difensivo. Spinazzola prenderà il posto di Angelino, mentre Celik giocherà a destra visto il problema accusato da Karsdorp (anche Kristensen infortunato ma fuori dalla lista Uefa). Completano la difesa davanti a Svilar, Mancini e N’Dicka. Iniziale panchina per Smalling. In mezzo al campo largo a Pellegrini, rigenerato dalla cura DDR con Paredes e Cristante. Dalla panchina Bove. In attacco il tridente dei titolarissimi con Lukaku sostenuto da Dybala ed El Shaarawy. Spazio per Azmoun a gara in corso.

De Zerbi in attacco si affida a Ferguson (6 gol in questa Premier League, ancora a secco in Europa League). Assenti per infortuni Mitoma e Joao Pedro, miglior marcatore degli inglesi con 19 gol in tutte le competizioni. In difesa l’ex Fiorentina, Igor.

Roma-Brighton, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Brighton (3-4-1-2): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte; Enciso, Ferguson. All.: De Zerbi

Roma-Brighton, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Brighton sarà trasmessa sia da Dazn che Sky. Gli abbonati Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno seguire l’andata degli ottavi di Europa League sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport Uno e Sky Sport. Sfida visibile anche in streaming su SkyGo e Now.