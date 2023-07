Roma-Braga, le probabili formazioni e dove vedere l'amichevole

Mercoledì 26 giugno alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo in Portogallo contro il Braga ad Albufeira, sfida che da seguito alle amichevoli vinte contro la Boreale e il Latina.

Le ultime di formazione

Mourinho non farà tanti cambiamenti di formazione rispetto alle prime uscite stagionali. In porta ci sarà Svilar mentre in difesa ci saranno Smalling, Mancini e Llorente. Sulla destra si candida per partire dal 1’ il neo-acquisto Kristensen mentre a sinistra c’è El Shaarawy. A centrocampo spazio a Bove e Matic. In attacco Belotti supportato da Dybala e Aouar. Dalla panchina Pellegrini e N’Dicka.

Il Braga sarà avversario ostico e in piena preparazione perché disputerà i preliminari di Champions League. L’attacco dei portoghesi sarà affidato invece a Carvalho nuovo arrivato, in porta Magalhaes.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Matic, El Shaarawy; Aouar, Dybala, Belotti. All.: Mourinho

Braga (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho. All.: Jorge

Roma-Braga, dove vederla

L’amichevole fra Roma e Braga sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per vedere il match in tv bisognerà connettersi all'app della piattaforma tramite smart tv oppure alle console di gioco come Playstation e Xbox, o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Sfida visibile anche tramite smartphone, tablet e dispositivi mobili.