AS Roma: Borja Mayoral e l'addio polemico sui social

Borja Mayoral è un nuovo calciatore del Getafe. L'attaccante spagnolo ha lasciato la Roma dopo una stagione e mezza, e lo ha fatto con un posto polemico su Instagram. Diretto interessato Mourinho.

Il post di Borja Mayoral

Borja Mayoral, al pari di Villar, ha lasciato la Roma per tornare in Spagna al Getafe. Dopo l'annuncio del club spagnolo, l'attaccante di proprietà del Real Madrid ha salutato, non senza polemica, il club capitolino su Instagram. Nel suo post l'attaccante iberico ha rimarcato il fatto di aver trovato spesso la via della rete (nell'anno di Fonseca), che l'ultimo periodo è stato difficile (Mou non l'ha mai visto) e che mai avrebbe pensato a questa fine. Queste le parole di Borja Mayoral: "Roma è stato un vero piacere stare qui, vivere qui e giocare con questa maglia. Grazie per questo anno e mezzo pieno di emozioni...Mi dispiace aver segnato tanti gol la scorsa stagione e non aver potuto vivere quelle emozioni con tutti voi presenti allo stadio, perchè la parte migliore di questo club siete voi. Gli ultimi mesi, come potete ben immaginare, non sono stati facili per me, ma rimango con tutto il bello e il buono che ho vissuto. In questo anno e mezzo ho imparato tanto e sono cresciuto in un campionato come la Serie A. Ad essere sincero non avrei immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere stato all'altezza di questo grande club. Ciao Roma, ciao Romanisti".

Borja Mayoral e la Roma

Borja Mayoral (classe 1997) era arrivato alla Roma, con la formula del prestito biennale, dal Real Madrid nell'estate del 2020. Nel secondo anno della gestione Fonseca, Borja Mayoral è stato il capocannoniere della Roma con 17 gol. In questa stagione lo spagnolo, non è mai stato una prima scelta di Mourinho, che anzi lo ha lasciato spesso in panchina. Con lo Special One, Borja Mayoral ha segnato un gol soltanto in Conference League, ed è sceso in campo 11 volte fra Serie A e Conference, di cui tre da titolare. In totale con la Roma, Mayoral ha segnato 18 gol in 56 partite.