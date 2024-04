Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 22 aprile alle 18:30 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Bologna per la 33esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Milan e aver conquistato la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il match mette di fronte le due squadre (distanziate da 4 punti con la Roma con una partita in meno dopo la sospensione di Udine per il problema a N'Dicka, ndr) che occupano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League, il quarto (occupato dai ragazzi di Thiago Motta) e il quinto.

Roma-Bologna, le ultime di formazione

De Rossi, il cui rinnovo di contratto è stato annunciato dai Friedkin, salvo sorprese non avrà a disposizione Romelu Lukaku. Big Rom ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di EL e non sarà del match. Pronta la staffetta fra Abraham e Azmoun. Confermati El Shaarawy e Dybala per completare il tridente. In mezzo al campo torna Cristante dopo la squalifica in coppa, con Pellegrini e Paredes. In difesa a destra ci sarà Celik espulso contro il Milan, mentre agirà Angelino a sinistra. Centrale non si tocca Mancini, ballottaggio Smalling-Llorente per l’ultimo posto con lo spagnolo leggermente avanti. In porta Svilar.

Nel Bologna non ci sarà Ferguson, per lui stagione finita. Al suo posto Thiago Motta è pronto a lanciare Fabbian. Prima punta Zirkzee. Punta ad una maglia da titolare in difesa l’ex Calafiori.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All.: De Rossi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemakers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Roma-Bologna, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bologna sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.