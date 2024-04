Complimenti agli avversari e niente complotti. L'altra grande lezione di De Rossi Meriti dei rivali in questo caso il Bologna e niente colpe di Lega e Maresca. DDR ancora una volta insegna che ci sono modi e modi di perdere

De Rossi ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )

Contro il Bologna si è vista una Roma contro-tendenza rispetto alle ultime uscite, e più in generale guardando il cammino dall’arrivo di De Rossi. Uno scivolone, in campo ma non fuori dove DDR ha dimostrato di saper perdere e questa volta sì che vale il concetto di a testa alta.

In campo la Roma è andata totalmente fuori giri. Il Bologna ha fatto il bello e il cattivo tempo all’Olimpico. Thiago Motta sta facendo un miracolo figlio di idee e lavoro (proprio come DDR dal suo arrivo, ndr) e si è visto contro i giallorossi. I felsinei veloci, scattanti, organizzati e letali. Al contrario la Roma ha pagato a caro prezzo le fatiche delle magiche notti europee, del Derby e del caos di Udine. La squadra si è mostrata subito stanca fisicamente prima e mentalmente poi. Ancora più evidente ieri la differenza fra prime e secondee linee con quest'ultime non all'altezza dei titolarissimi. Ma la sconfitta contro il Bologna è merito della squadra di Thiago Motta e non colpa di Maresca. L’arbitro infatti, che non ha diretto senza sbavature (giallo a Paredes inesistente e non dato a El Azzouzi incocepibile, ndr), non ha condizionato il match come in molti tifosi e non vogliono far passare subito aditando l'arbitro giustiziere dei giallorossi mandato dalla Lega dopo le lamentele (giuste e sacrosante) della Roma post decisione sul proseguo della partita con l'Udinese. A dirlo è subito De Rossi nel post gara. “Penso che una squadra forte, se è vero che si è fatta innervosire dall’arbitro, deve farlo se ti butta fuori un giocatore che ti cambia la partita o ti fischia un rigore che non c’è. Ha sbagliato i primi due gialli, ma non dobbiamo lasciarci innervosire, poi abbiamo avuto le occasioni con El Shaarawy e Paredes, invece che innervosirci e fare gol, lo hanno fatto loro e abbiamo aggiunto nervosismo per il risultato. Per il resto, ha fatto bene l’arbitro… Non l’abbiamo persa per l’arbitro. Complimenti al Bologna, non ha rubato niente. Ha fatto il suo” – parole di De Rossi. Qui una svolta rispetto al recente passato Mourinhiano. Pensate voi ad una partita del genere con il post partita affidato allo Special One che di certo non si sarebbe tirato indietro tirando in mezzo rigori moderni o attacchi esterni. Ne sarebbe uscito uno “show” di offensive verso Maresca nemmeno fosse Taylor, non uno a caso ma uno che ha deciso una finale europea.

Merito a De Rossi per quello che ha detto, e quello che sta facendo alla Roma. In campo, tolto lo scivolone di ieri, ma anche fuori a livello di comunicazione e di immagine, cosa che nella sponda biancoceleste il presidente dovrebbe migliorare. Vincere è facile, saper perdere è più difficile e DDR ha dato un'altra lezione e dimostrato di essere un vincente anche nella sconfitta rendendo onore ad un avversario che si è dimostrato superiore sotto tutti i punti di vista e allontanando tesi complottistiche da bar.