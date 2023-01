Roma-Bologna 1-0: Pellegrini firma la prima vittoria del 2023. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma inizia il 2023 battendo per uno a zero il Bologna. All'Olimpico sold out i giallorossi conquistano i tre punti grazie ad un calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Mou, squalificato, rivoluziona la squadra ma i meccanismi non cambiano: Dybala, che si procura il rigore, inventa e poi tanta legna e poca qualità. La Roma va detto che non rischia nulla, se non nel finale con bravo Abraham che si fa apprezzare in difesa che in attacco. In fase offensiva poco da salvare nella Roma. Timori per Zaniolo uscito toccandosi il ginocchio e Dybala, fastidio muscolare. Intanto però la Roma si gode la vittoria.

Roma-Bologna, la cronaca

Al 5’ Dybala si guadagna un calcio di rigore che Pellegrini realizza spiazzando Skorupski. Al 17esimo occasione Roma: tiro dalla distanza di Mancini e deviato da Zaniolo, ma il pallone termina alto. A metà primo tempo break di Cristante che ruba palla sulla trequarti avversaria e calcia ma il suo sinistro debole è facile preda di Skorupski. Al 42esimo su azione di corner Dybala controlla un pallone impossibile e col mancino per poco non beffa il portiere con un tocco morbido. Poco dopo ci prova Zaniolo con un violento mancino da dentro l’area ma il 22 non trova la porta. Ad inizio ripresa clamorosa occasione per Zaniolo che dentro l’area di rigore spara su Skorupski che para. Al 96esimo Abraham sulla linea salva un gol fatto del Bologna.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancin 6,5i, Smalling 7 , Ibanez 6; Celik 6, Cristante 7, Tahirovic 6,5 (dal 64’ Matic 6), El Shaarawy 5,5 (dal 64’ Zalewski 6); Pellegrini 6,5, Dybala 6,5 (dal 73’ Bove 6,5); Zaniolo 5,5 (dal 60’ Abraham 6). All.: Foti (vice) 6

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 6; Posch 5,5 (dall’83’ Pyyhtia s.v.), Lucumi 5, Soumaoro 5, Lykogiannis 6 (dal 65’ Cambiaso 6); Medel 6 (dal 65’ Schouten 6); Dominguez 5,5, Soriano 5 (dal 57’ Aebischer 5,5), Ferguson 5, Orsolini 6; Arnautovic 5. All.: Thiago Motta 5,5

Marcatori: 6’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Celik (R); Ferguson (B), Aebischer (B), Dominguez (B)

Arbitro: Santoro

I top e flop giallorossi

Smalling 7: Prestazione maiuscola. Regge da solo la difesa romanista.

Cristante 7: Sempre presente in mezzo al campo. Partita brillante del 4 giallorosso.

Pellegrini 6,5: Pochi tocchi ma un rigore pesante che vale i tre punti.

El Shaarawy 5,5: Non brilla sulla fascia. Impreciso sia in fase offensiva che di copertura.