Roma-Bodo/Glimt 2-2 | Ibanez salva Mourinho dalla sconfitta in Conference League

La Roma non riesce a battere il Bodo/Glimt. Dopo il 6 a 1 dell'andata all'Olimpico la squadra di Mourinho raggiunge il pareggio solo nelle battute finali. I norvegesi vanno per due volte in vantaggio ma prima El Shaarawy e poi Ibanez evitano la sconfitta. La classifica non cambia con i norvegesi avanti sui giallorossi in classifica 8 a 7. Mou però si deve guardare dallo Zorya salito a quota sei punti.

Primo tempo

Il Bodo/Glimt gioca bene e fa la partita con i giallorossi che creano solo su lanci di Cristante. Al 24esimo prima occasione per la Roma con un tiro di El Shaarawy che non trova la porta per una deviazione.Al 38esimo altra occasione per i giallorossi ma Zaniolo troppo egoista spreca tutto servendo Abraham tutto solo dentro l’area. Al 45esimo il Bodo va in vantaggio. A portare avanti i norvegesi è un mancino perfetto, chirurgico di Solbakken già autore di una doppietta all’andata.

Una delle Rome più brutte viste in stagione chiude l’intervallo sotto di una rete all’Olimpico contro il Bodo/Glimt.

Secondo tempo

La Roma torna in partita al 53esimo col gol di El Shaarawy. Il Faraone porta i giallorossi al pareggio con uno splendido tiro a giro sul secondo palo. Al 65esimo il Bodo/Glimt passa ancora in vantaggio. Il 2 a 1 per i norvegesi lo segna di testa Botheim. Chance per Shomurodov al 73esimo ma si immola un difensore del Bodo per evitare il peggio. L’uzbeko poco dopo colpisce un clamoroso palo da pochissimi metri su sviluppi di calcio d’angolo. Al minuto 83 El Shaarawy con un destro al volo sfiora il pari ma è bravo Haikin a deviare in angolo. Sul corner seguente Borja Mayoral pennella un cross perfetto per la testa di Ibanez che trova il due a due.

Una delle Rome più brutte pareggia per due a due all'Olimpico contro il Bodo/Glimt.

Tabellino

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe (dal 46’ Villar), Veretout; Zaniolo (dal 66’ Shomurodov), Mkhitaryan (dal 46’ Perez), El Shaarawy (dall’88’ Zalewski); Abraham (dall’80’ Borja Mayoral). Allenatore: Mourinho.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Hagen, Konradsen (dall’88’ Vetlessen); Solbakken, Botheim, Pellegrino (dall’88’Mugisha). Allenatore: Knutsen.

Marcatori:53’ El Shaarawy (R), 84’ Ibanez (R); 45’ Solbakken (B/G), 65’ Botheim (B/G)

Ammoniti: Cristante (R), Ibanez (R); Solbakken (B/G), Haikin (B/G), Moe (B/G)

Arbitro: Papapetrou (Gre)