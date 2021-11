Roma-Bodo/Glimt: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 4 novembre alle ore ore 21:00 all'Olimpico la Roma giocherà la quarta giornata di Conference League contro il Bodo/Glimt. Mourinho cercherà la vendetta sportiva, dopo l'umiliante 6 a 1 subito in Norvegia che ha pure fatto perdere il primo posto del girone alla Roma (6 punti) proprio rispetto ai norvegesi primi (7 punti). Per questa ragione lo Special One non farà sconti ai suoi e per la quinta partita consecutiva pensa alla stessa formazione tranne Lorenzo Pellegrini infortunato. Infatti non saranno convocati ancora una volta i vari Villar, Diawara e Borja Mayoral.

Roma-Bodo/Glimt, le ultime di formazione

Mourinho non avrà il capitano Lorenzo Pellegrini per la partita contro i norvegesi. Il numero sette romanista infatti si è fermato per un'infiammazione al ginocchio e spera di recuperare per la partita di domenica 7 novembre contro il Venezia. Al suo posto giocherà El Shaarawy, con Mkhitaryan accentrato da trequartista, e Zaniolo a destro. Davanti ancora Abraham. Il giovane Felix non sarà della partita perchè non inserito nelle liste Uefa. A centrocampo Cristante e Veretout, anche se all'ultimo Mou potrebbe decidere di far rifiatare il francese e inserire Darboe. In difesa non si toccano Karsdorp, Ibanez e Mancini. A sinistra dovrebbe giocare Vina, ma possibile anche una chance per Calafiori. In porta c'è Rui Patricio.

Il Bodo/Glimt scenderà all'Olimpico con la stessa formazione che ha umiliato i giallorossi due settimane fa. Presenti quindi i mattatori della serata norvegese Botheim e Solbakken autori di quattro dei sei gol rifilati dalla squadra di Knutsen ai giallorossi.

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Knutsen.

Roma-Bodo/Glimt, dove vedere la partita

Vasta scelta per chi deciderà di vedere la partita fra Roma e Bodo/Glimt. Infatti la partita degli uomini di Mourinho sarà visibile in chiaro su TV8, ma anche su Sky Sport, Sky Action e Sky Go. Anche Dazn darà la possibilità agli abbonati di vedere la partita sul suo sito o app. Infine la sfida fra i giallorossi e i norvegesi sarà disponibile anche su NOW il servizio di streaming live e on demand di Sky,