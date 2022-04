Roma-Bodo/Glimt: dove vedere il ritorno dei quarti di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 14 alle ore 21:00 in uno Stadio Olimpico sold out la Roma ospiterà il Bodo/Glimt per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi cercheranno la rimonta dopo la sconfitta dell'andata sul sintetico in Norvegia per due a uno. A Mourinho e i suoi servirà vincere con due gol di scarto per approdare alle semifinali del torneo dove ci sarà una fra Leicester e Psv Eindhoven. Da questa stagione è stata eliminata la regola dei gol in trasferta.

Roma-Bodo/Glimt, le ultime di formazione

Mourinho per la partita più importante, fino ad oggi, della sua avventura giallorossa sceglie il suo undici titolare, quello che ha battuto la Lazio nel Derby. Davanti a Rui Patricio, protagonista negativo dell'andata, ci sarà il recuperato Mancini con Smalling e Ibanez. A centrocampo straordinari per Cristante e Sergio Oliveira, con Veretout pronto a dar man forte dalla panchina così come successo contro la Salernitana. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski. In attacco il solito Abraham, capocannoniere del torneo con 7 gol, supportato da due trequartisti: Mkhitaryan e Pellegrini. Terza panchina consecutiva per Zaniolo, pronto ad aiutare i compagni a gara in corso.

Il Bodo/Glimt, che si sta allenando a Formello e sui cambi dell'Urbetevere, non avrà l'allenatore Knutsen sospeso dall'Uefa (alla pari di Nuno Santos) dopo l'animato post partita dell'andata. Fra i norvegesi tornerà titolare Solbakken, assente all'andata e che nel girone ha già colpito la Roma, che farà parte del tridente composto da Pellegrino e Espejord.

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All: Kalvenes (vice).

Roma-Bodo/Glimt, dove vederla

Sono diverse le modalità per vedere la partita decisiva della Roma. La sfida fra gli uomini di Mou e i norvegesi sarà trasmessa da Dazn e per vederla bisognerà accedere all'app Dazn tramite smart tv oppure collegare al televisore una console come Playstation e XBOX o un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. In alternativa la partita sarà fruibile tramite app Dazn o sito, su dispositivi mobili quali pc, smartphone o tablet.

Il ritorno di Roma-Bodo/Glimt sarà visibile anche su Sky. Gli abbonati potranno vedere i giallorossi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Oppure guardare la sfida in streaming tramite SkyGo il servizio streaming di Sky tramite pc, smartphone o table.

Altra opportunità è offerta da TV8 con la partita visibile in chiaro sul canale numero 8 del digitale terrestre.