Belotti rinnova, Nzola è vicino: i nomi per l'attacco della Roma

Il grave infortunio di Abraham cambia e complica ancora di più il mercato della Roma. Infatti senza l’inglese da vendere i giallorossi lavorano ad altre strategie per portare alla corte di Mou un nuovo attaccante insieme a Belotti.

L’infortunio di Abraham

Nell’ultima partita di una stagione deludente, Abraham (8 gol in Serie A) si è infortunato gravemente. L’inglese ha rimediato una rottura del crociato anteriore della gamba sinistra e altri danni al ginocchio e tornerà in campo fra nove mesi, marzo 2024. Una tegola per il giocatore ma anche per la Roma che puntava sulla cessione di Abraham per finanziare il proprio attacco.

Conferma per il Gallo

Cresta bassa ma rinnovo pronto. Andrea Belotti (’93) al termine di un’annata da dimenticare (zero gol in campionato in 31 presenze) rinnoverà fino al 2025 con la Roma. Complice l’infortunio di Abraham la Roma, punterà anche per la prossima stagione su Belotti. Il rinnovo esercitato dalla Roma non è scattato per via dei gol, che sono mancati all’ex bomber del Toro, ma il club ha potuto esercitarla in virtù delle presenze. Ecco allora che anche causa emergenza, Belotti resterà in giallorosso.

Chi arriva in attacco?

Con la Roma in difficoltà visto il mancato ingresso in Champions League e i paletti del Uefa del Fair Play finanziario, muoversi sul mercato non sarà semplice. La dirigenza però si muove e ha già avuto i primi contatti per Nzola dello Spezia. I due club ne hanno discusso già al termine dell’ultima giornata trovando anche la volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale. Lo Spezia valuta il suo attaccante fra gli 8-10 milioni, cifra che può andare al ribasso con l’inserimento di Shomurodov e Tahirovic. In pole position c’è Nzola, ma non è l’unico nome in lista. Infatti affascinano i nomi di Icardi e Lukaku, ma sono due operazioni difficili in primis per l’ingaggio. Per quanto riguarda l’argentino di proprietà del Psg potrebbe arrivare un aiuto da parte dei francesi visti gli ottimi rapporti con i Friedkin. Arnautovic può essere un’occasione ma è un classe ’89 e questo smorza gli entusiasmi. Firmino a parametro zero è un nome che piace, ma nulla di concreto. Ad oggi il più vicino a Trigoria è Nzola (’96) autore di 13 gol in questa stagione.