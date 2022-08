Roma-Belotti ci siamo: il Gallo atteso nella Capitale. Felix va alla Cremonese

Manca solo l'annuncio e poi Andrea Belotti sarà un nuovo calciatore della Roma. Tiago Pinto è riuscito nelle ultime ore a piazzare Felix Afena-Gyan dando via libera all'arrivo del Gallo per la gioia di Mourinho.

Felix alla Cremonese

L'arrivo di Belotti alla Roma è correlato all'uscita di Felix Afena-Gyan. L'attaccante classe 2003 lanciato da Mou nella scorsa stagione (2 gol in Serie A), dopo un iniziale rifiuto ha accettato la Cremonese. Decisivi i giorni dopo l'infortunio di Wijnaldum e relative polemiche, ma soprattutto l'incontro fra le due dirigenze e il calciatore dopo Roma-Cremonese di lunedì 22 agosto (vittoria giallorossa targata Smalling). Felix ai lombardi guadagnerà circa 500mila euro. La Cremonese, che può annunciare Felix già oggi, acquista l'attaccante per 6 milioni di euro come parte fissa + 3 milioni di bonus e alla Roma andrà pure il 10% della futura rivendita. Una grande plusvalenza per i giallorossi che acquistarono Felix due stagioni fa per 300mila euro.

Finalmente Belotti

Andrea Belotti ('93) è atteso a Roma fra oggi e domani. Il Gallo svolgerà le visite mediche e poi firmerà un triennale con i giallorossi (meno di 3 milioni a stagione più bonus) e se tutto terminerà in tempi brevi e consoni Mou potrebbe convocarlo per la trasferta di Torino contro la Juventus con la partita in programma sabato 27 agosto alle ore 18:30. Ieri a Trigoria c'era il suo entourage per limare gli ultimi dettagli di un accordo trovato da settimane. La Roma aveva già bloccato Belotti a fine giugno e da allora l'ex capitano del Torino ha pazientato perchè il suo unico desiderio era ed è quello di vestire la maglia giallorossa. L'attaccante della Nazionale ha infatti rifiutato diverse offerte molto più ricche economicamente dal Galatasaray al Toronto, passando dal Monaco al Nizza e il Valencia di Gattuso. Ma non solo, Belotti ha pure declinato un tentativo della Lazio che in extremis ha provato a convincere l'attaccante a raggiungere l'amico Immobile. Il Gallo però ha scelto la Roma.

Belotti, che ruolo nella Roma

Andrea Belotti vestirà in primis i panni del vice-Abraham. Una riserva di lusso per Mourinho che potrà contare su un attaccante under 30 che in Serie A ha segnato più di 100 gol (106 per la precisione). Ma non solo. Il Gallo, visto anche l'infortunio di Zaniolo, infatti potrà aiutare lo Special One nel proporre il trequartista Dybala (ex compagno di Belotti ai tempi del Palermo) più il doppio attaccante e quindi formare il tandem Abraham-Belotti. L'ex capitano del Torino è apprezzato da Mourinho non solo per il suo senso del gol ma anche per il suo sacrificio in fase di non possesso, qualità che potrà rivelarsi utile per la Roma ancora in cerca di equilibrio. L'unico punto interrogativo su Belotti almeno inizialmente sarà legato alla condizione. Da svincolato l'attaccante non ha svolto nessun ritiro e si è allenato da solo. Prima di essere al 100% dunque passerà qualche settimana.