Roma-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Europa League

Giovedì 11 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico la Roma attende il Bayer Leverkusen per l’andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi sono giunti a questo punto della competizione dopo aver passato il turno da seconda forza del proprio girone e aver eliminato il Salisburgo, la Real Sociedad e il Feyenoord ai supplementari nella fase ad eliminazione diretta; tedeschi reduci dal trionfo in Belgio contro il Saint-Gilloise. Partita di ritorno alla BayArena giovedì 18 maggio.

Roma-Bayer Leverkusen, le ultime di formazione

Pochi recuperi per Mourinho in vista della sfida contro i tedeschi. In difesa saranno ancora assenti Llorente, Karsdorp e Smalling ma è a disposizione Celik. Il turco si sistemerà in difesa insieme a Mancini e ad Ibanez, col brasiliano in campo nonostante le recenti prestazioni negative. In porta Rui Patricio. A centrocampo riprende il suo posto Cristante insieme a Matic e a Bove. Sulle corsie esterne Spinazzola e Zalewski. In attacco torna dal 1’ Abraham, in panchina Belotti non al meglio. A supportare l’inglese capitan Pellegrini. In ripresa Dybala e Wijnaldum, ma entrambi partiranno dalla panchina. Out El Shaarawy.

Xabi Alonso si affida in difesa a Hincapié e Tah. Spazio in mezzo al campo ad Amiri e Adli. Dalla panchina Bellarabi e Palacios. Indisponibile l’ex giallorosso Schick.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All.: Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bayer Leverkusen sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Attraverso l’abbonamento Dazn la sfida dell’Olimpico sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno vedere la partita fra capitolini e tedeschi sui canali SkySport e SkySport Football. Valida l’alternativa streaming di Sky, SkyGo.

Infine la semifinale di Europa League sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e sul sito TV8.it.