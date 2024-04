Roma-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming

Giovedì 2 maggio alle ore 21:00 la Roma sfiderà all’Olimpico il Bayer Leverkusen per l’andata della semifinale di Europa League. I giallorossi arrivano al match contro i campioni di Germania dopo aver eliminato il Milan nei quarti di finale. Il 9 maggio la sfida di ritorno prima del match, non senza polemiche, contro l’Atalanta.

Roma-Bayer Leverkusen, le ultime di formazione

Verso il recupero Romelu Lukaku. L’attaccante belga sarà della partita ed è pronto a scendere in campo dal 1’, avanti su Abraham decisivo a Napoli e Azmoun. A sostegno di Big Rom ci saranno Dybala ed El Shaarawy. In mezzo al campo torna Cristante con Paredes e Pellegrini. Il capitano della Roma ha accusato un piccolo affaticamento muscolare ma non c’è apprensione a Trigoria per il suo recupero. In difesa De Rossi non avrà Celik squalificato, quindi terzino destro agirà Karsdorp. A sinistra c’è Spinazzola. Smalling recupera ma per la panchina, centrali saranno N’Dicka e Mancini. In porta Svilar strepitoso al Maradona.

Xabi Alonso senza dubbi per il suo 3-4-3. Gli imbattuti tedeschi punteranno su Grimaldo e Frimpong sugli esterni con Wirtz e Adli a supporto di Boniface. Dalla panchina l’ex Roma, Schick.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All.: Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bayer Leverkusen sarà trasmessa sia da Dazn, che su Sky che dalla Rai. Gli utenti Dazn potranno seguire la sfida fra De Rossi e Xabi Alonso collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere il match dell’Olimpico sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K. Alternative valide anche SkyGo e Now.

Infine l’andata delle semifinali di Europa League sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 o in streaming su RaiPlay.