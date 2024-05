Roma-Bayer Leverkusen 0-1: tutti gli aggiornamenti in diretta della partita di Europa League

Alle ore 21:00 il fischio d'inizio di Roma-Bayer Leverkusen, sfida d'andata della semifinale di Europa League. Come un anno fa giallorossi e tedeschi si sfidano nel penultimo atto della competizione. Fra una settimana il match di ritorno in Germania.

34'- Ancora Bayer pericoloso con Frimpong che col mancino sfiora il palo;

31'- Scappa Frimpong che mette il palllone a rimorchio per Wirtz che in due tempi blocca;

30'-Ammonito Pellegrini;

Retropassaggio di esterno da ultimo uomo. Livello da terza categoria a scendere.



E questo è conseguenza del fatto che negli ultimi 20 anni, a partire dai settori giovanili, unico parametro di valore è la prestanza fisica.#RomaBayer — Pe (@PepoTwitte) May 2, 2024

Poi uno dice che siamo allenatori da divano, che ce l'abbiamo con i giocatori... Ma che gli fa Karsdorp agli allenatori per non essere allontanato a 200 km da Trigoria? #RomaBayer — Alessio 🫡+🤫 (@PeggioPeTe) May 2, 2024

Giochiamo sempre uno in meno..quando vogliamo cacciarlo da Roma quell'olandese di mer...? E che cazzo #RomaBayer — Giacinta Carnevale (@giacinta87) May 2, 2024

28'- Gol del Bayer: Pasticcio di Karsdorp che regala un uno contro 3 in area di rigore giallorossa al Bayer che sblocca la partita con Wirtz con un semplice tap-in;

26'- Tiro di Dybala, alto;

25'- Fallo su Dybala, punizione per la Roma;

23'- Bayer vicino al gol con Frimpong che vanifica un contropiede davanti a Svilar calciando largo;

21'- Dal corner di Dybala controllo incredibile di Paredes che crossa per Lukaku che di testa colpisce la traversa;

21'- Cross di Cristante deviato in corner;

16'- Fallo di Tah su Lukaku. Giallo per il difensore dei tedeschi. Paredes calcia male la punizine cestinando una potenziale buona occasione;

14'- Cross di Hincapie lungo sul secondo palo, rimessa per la Roma;

11'- Tiro da fuori area di Dybala, blocca Kovar;

7 minuti appena per vedere la prima follia tattica di #Karsdorp.

Che giocatore ridicolo e indigeribile #RomaBayer — ApocaFede (@DrApocalypse) May 2, 2024

8'- Doppio tentativo dei tedeschi, su errore di Karsdorp, con Adli prima e Xhaka dopo, respingono Mancini e Smalling;

6'- Fallo su Lukaku;

5'- Tiro di Xhaka da fuori area, alto sopra la traversa;

3'- Lancio di Smalling sbagliato, recupera il pallone Kovar;

1'- Inizia la partita. Primo pallone per la Roma;

Non sono per niente in ansia#RomaBayer@silvia_nb8 ho bisogno del tuo orsetto!!! pic.twitter.com/ZmJ3B5MZPJ — Frankie 💛❤️🐺DM addict🌹 (@frank75mode) May 2, 2024

Roma in campo per il riscaldamento

I commenti sulle formazioni

Mettere Karsdorp al posto di Llorente ha un senso logico visto che hai bisogno di attaccare.



Formazione del Leverkusen molto “cervellotica”, di chi vuole essere prudente a inizio gara per poi mettere le pedine (Hofmann, Boniface/Schick) per il finale.#RomaBayer #UEL pic.twitter.com/MKdQAheEIr — Marco (@MRC_typing) May 2, 2024

Xabi Alonso a sorpresa se la gioca senza centravanti titolare ma solo con trequartisti. Mossa che potrebbe creare non pochi fastidi a Smalling e Mancini#RomaBayer — ApocaFede (@DrApocalypse) May 2, 2024

De Rossi che non potrà contare su Celik squalificato si affida al suo undici tipo. Recuperati infatti sia Lukaku che Smalling, entrambi lanciato dal primo minuto.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Xabi Alonso recupera giocatori importanti come Tah. Nei campioni di Germania, in panchina va l'ex dell'incontro Schick. Grimaldo spostato in zona offensiva.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo.