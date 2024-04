Ancora Roma-Bayer Leverkusen: quello che c'è da sapere della sfida, con polemiche, a Xabi Alonso

Un anno dopo ci sarà ancora il Bayer Leverkusen sulla strada della Roma verso la finale di Europa League. Dopo aver eliminato il Milan, Pellegrini e compagni sfideranno i freschi campioni di Germania in un replay del doppio confronto dello scorso anno deciso da Bove. Chi passerà il turno affronterà nella finalissima di Dublino la vincente fra Atalanta e Marsiglia.

Un anno fa Bove

Lo scorso anno la Roma arrivà a Budapest dopo aver eliminato di misura il Bayer Leverkusen. All'andata all'Olimpico decisivo fu il gol di Bove che regalò il vantaggio ai giallorossi. Al ritorno in Germania, la squadra all'epoca allenata da Mourinho giocò una partita stoica e nonostante l'assedio tedesco portò a casa il pass per la finale poi persa ai rigori contro il Siviglia.

Un altro Bayer Leverkusen

Sulla panchina del Bayer Leverkusen c'è ancora Xabi Alonso, lui c'era lo scorso anno. Lo spagnolo ha scritto la storia del club tedesco portandolo a vincere con diverse giornate d'anticipo la Bundesliga (la prima nella storia del club, ndr). Bel calcio e risultati per le "aspirine" che oltre al campionato, sono in corsa in EL e in Coppa di Germania. Un anno fantastico per il Bayer Leverkusen che fino ad oggi non ha perso nessuna partita in stagione. Tanti i giocatori da tenere sotto controllo fra le file tedesche. Fra tutti Wirtz, Xhaka ex Arsenal e obiettivo della Roma di Mourinho. Occhi puntati sugli esterni Frimpong e Grimaldo, Palacios, centrocampista di inserimento, e gli attaccanti Boniface ma con un attenzione particolare anche per Shick il grande ex che la Roma scippò alla Juve e che nella Capitale fu solo una meteora negativa.

Le polemiche

Non è ancora iniziata ma Roma-Bayer Leverkusen fa già discutere. Infatti sono diventati virali le immagini di Xabi Alonso e il suo staff che seguono il finale di Roma-Milan. Al triplice fischio dell'Olimpico con festa giallorossa, il tecnico dei tedeschi e i suoi assistenti festeggiano per il passaggio del turno di Dybala e co. Una mancanza di rispetto dei tedeschi che De Rossi ha commentato così: "Magari hanno un po' di senso di rivincita visto l'anno scorso. Ma Xabi è sempre stato un signore".

#RomaMilan #BayerLeverkusenRoma#XabiAlonso è felice che è passata la #Roma contro il #Milan e il suo staff esulta...

Anche lo staff del Milan aveva esultato al sorteggio che era uscita la Roma .

Magari fate la stessa fine del #Milan. pic.twitter.com/tplaRDBwBX — BOBOROCK (@boborock55) April 19, 2024

Quando si gioca Roma-Bayer Leverkusen

La semifinale fra Roma e Bayer Leverkusen si giocherà fra il 2 e il 9 maggio. Proprio come la passata stagione, la squadra giallorosso disputerà all'Olimpico il match di andata. Alla BayArena il match di ritorno. Il doppio confronto arriverà per la Roma nel pieno di un tour de force in campionato con la sfida al Napoli (28 aprile) e la Juventus (5 maggio). Entrambe le date per le sfide di Serie A sono ancora da definire (si presume anticipo per i giallorossi).