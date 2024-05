Roma-Bayer Leverkusen 0-2: Karsdorp un disastro, Lukaku sfortunato

La Roma viene sconfitta per due a zero dal Bayer Leverkusen nell’andata delle semifinali di Europa League. Brutto colpo per la squadra di De Rossi che per passare il turno dovrà vincere con tre gol di scarto in Germania. All’Olimpico in pochi a salvarsi fra i giallorossi, tanti i negativi su tutti Karsdorp uscito fra i fischi dell’intero stadio.

Ecco le pagelle

Svilar 6: Ci mette i guantoni quando può, incolpevole sui gol.

Karsdorp 4: Disastroso e dannoso l’olandese. Tenta un passaggio d’esterno nella propria area di rigore, sbaglia e regala il gol ai tedeschi che cambia la storia della qualificazione. Da quel momento entra nel pallone più totale sbagliando tutti i palloni fino alla sostituzione. Al momento del cambio viene sommerso dai fischi dell’Olimpico. (dal 61’ Angelino 5,5: Molto impreciso al momento dei cross).

Smalling 5: Recuperato in extremis si notano le difficoltà fisiche dell’inglese. Partner in negativo con Karsdorp in occasione del primo gol.

Mancini 5,5: A lunghi tratti il migliore della difesa romanista. Non bene nell’imbucata che porta al secondo gol.

Spinazzola 5,5: Alterna belle azione offensive e chiusure, meno in altre circostanze. SI fa beffare troppo facilmente nel raddoppio dei tedeschi.

Paredes 6: Fra i pochi a salvarsi, copre bene e gestisce meno bene del solito il pallone. (dal 79’ Baldanzi s.v.)

Cristante 5,5: A lungo il migliore della squadra, cala tanto nel finale perdendo lucidità.

Pellegrini 6: Un bel tiro e una bella imbucata per Azmoun.

Dybala 5,5: Alcune giocate di alta classe (apertura per Angelino e serpentina). La qualità non si discute, ma oggi non incide. (dal 91’ Abraham 5: Troppo grave l’errore nel finale che poteva riaprire la qualificazione).

Lukaku 6: Non stava benissimo e si è notato. Sfortunato nella traversa colpita, conquista un paio di falli importanti. (dal 79’ Azmoun 5,5: Non ha il killer instinct a tu per tu col portiere).

El Shaarawy 5,5: L’applicazione non manca, ma non punge.

De Rossi 5: Perde nettamente il confronto con Xabi Alonso. Lo spagnolo sorprende con una formazione inedita e fa male. La sua Roma dura mezzo tempo. Al ritorno servirà un’impresa.