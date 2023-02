Roma-Barcellona ai quarti di Women's Champions League

Non un’urna felice a Nyon per la Roma Femminile durante i sorteggi dei quarti di finale di Women’s Champions League. Infatti le giallorosse se la vedranno con una delle due finaliste della scorsa edizione.

L’avversario dei quarti

La Roma affronterà ai quarti il peggior avversario possibile che potesse incontrare, il Barcellona. Finalista della scorsa edizione della massima coppa europea femminile per club, le spagnole hanno alzato il trofeo nella stagione 2020/2021. Le blaugrana hanno chiuso il loro girone al primo posto con 15 punti davanti al Bayern Monaco e guidano il proprio campionato. Punta di diamante della squadra Alexia Putellas che in carriera ha vinto due volte il pallone d’oro femminile.

Quando si gioca

La Roma che ha giocato le partite casalinghe della fase a gironi al Francioni di Latina per l’andata dei quarti contro il Barcellona giocherà allo Stadio Olimpico andata 21/22 marzo. La settimana successiva al Camp Nou in programma la sfida di ritorno.

Il cammino in Women’s Champions League

La Roma ha iniziato il suo cammino in Women’s Champions League superando i preliminari la scorsa estate. Le ragazze di mister Spugna hanno poi superato il proprio girone chiudendo alle spalle del Wolfsburg e adesso sfideranno il Barcellona. In caso di passaggio del turno la Roma sfiderà in semifinale (22/23 – 29/30 aprile) la vincente del quarto Lione-Chelsea. Finalissima ad Eindhoven il 3 giugno.