Calciomercato Roma: Bailly per la difesa, ecco l'offerta di Tiago Pinto

Con l'arrivo di Wijnaldum, l'olandese è nella Capitale oggi si attende l'ufficialità, il calciomercato in entrata della Roma entra nella sua fase conclusiva. Col vice-Abraham già bloccato, l'ultimo tassello romanista riguarderà la difesa.

In difesa c'è Bailly

La difesa non è una priorità per la Roma ma Tiago Pinto valuta l'occasione di mercato per rinfrozare il pacchetto difensivo a disposizione di Mourinho. Il difensore è in uscita dal Manchester United dove sta trovando poco spazio e arriverebbe di corsa a Roma per riabbracciare lo Special One che lo portò all'Old Trafford. I Red Devils non fanno opposizione per una sua cessione. Bailly è ritenuto il profilo ideale per completare la difesa romanista, battuta la concorrenza di Senesi e Zagadou, perchè mancino, perchè già conosce il lavoro del tecnico e perchè ha un'esperienza importante. Bailly alla Roma contenderebbe il posto a Roger Ibanez e sarebbe l'unico difensore mancino in rosa a disposizione di Mourinho.

Le cifre

Bailly ('94) è molto vicino alla Roma. Il calciatore spinge per vestire giallorosso come dimostrano i suoi like social alla presentazione di Dybala all'Eur che ha fatto il giro del mondo. I giallorossi hanno offerto al Manchester United un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

I numeri di Bailly

Dopo l'esperienza in Liga con Villareal ed Espanyol Bailly è arrivato al Manchester United nel 2016/2017 sotto richiesta esplicita di Mourinho. Con i Red Devils ha trovato la titolarità solo al primo anno per poi finire sempre più ai margini della squadra. L'ivoriano con il Manchester vanta 113 presenze e 1 gol messo a segno. Con gli inglesi ha vinto il minitriplete con Mou: Coppa di Lega, Community Shield ed Europa League.