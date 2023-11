Azmoun supera Belotti: l'iraniano scala le gerarchie di Mourinho

Nella Roma che a fatica sta risalendo la classifica si sta ritagliando più spazio Azmoun. L’attaccante iraniano arrivato in estate sta infatti risalendo le gerarchie dell’attacco giallorosso.

Azmoun l’uomo last minute

Azmoun sta diventando l’uomo degli ultimi minuti delle partite della Roma. Contro l’Udinese l’iraniano non ha segnato ma con un tocco di prima intenzione ha spaccato la difesa bianconera dando il via all’azione che ha portato al gol di Dybala. Contro il Lecce suo invece il colpo di testa che ha portato la Roma al pareggio (prima del gol vittoria di Lukaku).

Azmoun supera Belotti

L’attaccante iraniano superato l’iniziale infortunio sta trovando sempre più spazio a gara in corso con Mou che lo getta puntualmente nella mischia. In totale sono 8 le presenze (99 minuti) per l’ex Zenit che ha superato nelle gerarchie Belotti. Infatti nelle ultime tre partite lo Special One ha sempre preferito e concesso più minutaggio ad Azmoun invece che al Gallo (in panchina nelle ultime due), preferendo la tecnica dell’iraniano rispetto alla forza di Belotti visto più come vice Lukaku. Belotti adesso è la quarta scelta in attacco per Mou, con l’ex Torino che trova più spazio in Europa League dove è fuori lista Azmoun.

Attenzione al Bologna

Le buone prestazioni di Azmoun hanno attirato le attenzioni del Bologna di Thiago Motta quinto in classifica a pari punti proprio con la Roma. L’attaccante è arrivato a Trigoria in estate in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro dal Bayer Leverkusen con i tedeschi che però non sono totalmente convinti della gestione di Mourinho. Il club infatti vorrebbe vedere in campo l’iraniano con un minutaggio maggiore, cosa che il Bologna ha promesso al Bayer Leverkusen. Una proposta che tenta i tedeschi pronti ad interrompere il prestito ai giallorossi, anche se la Roma ha altri piani e punta ancora sull'attaccante.