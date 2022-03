Roma-Atalanta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 5 marzo alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro l’Atalanta. Per la sfida contro Gasperini, Mou valuta dei cambi rispetto alla vittoria dell’ultimo minuto contro lo Spezia.

Roma-Atalanta, le ultime di formazione

La buona notizia per Mou è il recupero di Zaniolo. Il numero 22 giallorosso nonostante la frattura del setto nasale sarà a disposizione e giocherà con una mascherina protettiva. Sarà lui a giocare a fianco ad Abraham. Sulla trequarti troverà posto il capitano Lorenzo Pellegrini, mentre Mkhitaryan formerà la cerniera di centrocampo insieme a Cristante. Sergio Oliveira proverà a stringere i denti e recuperare almeno per la panchina, dove ci sarà Veretout. Sulle fasce confermato Karsdorp a destra, dubbio a sinistra fra Zalewski positivo contro lo Spezia e Vina per respingere la spinta di Hateboer. In difesa Mancini e Smalling sicuri di un posto, ballottaggio fra Ibanez (in panchina al Picco) e Kumbulla. In porta il solito Rui Patricio.

Nei nerazzurri di Bergamo tornano fra i convocati Muriel e Malinovskyi anche se la loro presenza dal 1’ è in dubbio. Sulle fasce conferma per l’ex Zappacosta e Hateboer in vantaggio su Maehle. Non ci saranno Toloi squalificato e Zapata infortunato. Fuori anche Ilicic.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Foti (vice).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demira, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Boga. All.: Gasperini

Roma-Atalanta, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno assistere alla sfida tramite app Dazn direttamente dalla propria smart tv oppure collegando il televisore a un Timvision Box, una Playstation 4 o 5, Xbox o ad Amazon Firestick e Google Chromecast. La sfida fra giallorossi e nerazzurri sarà visibile tramite app o sito Dazn anche su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.