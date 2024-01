Roma-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 7 gennaio alle ore 20:45 la Roma all’Olimpico sfida l’Atalanta per la 19esima giornata di Serie A. Il match vede i giallorossi settimini in classifica, a -1 dai bergamaschi con entrambe le squadre che lottano per un posto in Europa. Le due formazioni si sfideranno prima dei rispettivi impegni nei quarti di Coppa Italia, dove la Roma affronterà la Lazio per il derby di coppa.

Roma-Atalanta, le ultime di formazione

In casa Roma dopo l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto si tiene il conto dei disponibili per il match. Dal mercato è in arrivo Huijsen con l’olandese che dovrebbe subito essere gettato nella mischia di Mou complici i problemi a Smalling, la non sicurezza di Kumbulla al rientro da un grave infortunio e l’assenza di N’Dicka in Coppa d’Africa. Il classe 2005 completerà il reparto con Mancini e Llorente davanti a Rui Patricio. Con l’olandese in campo Cristante tornerà a centrocampo con Paredes e Bove favorito su Pellegrini. Nuovo problema fisico per Renato Sanches, mentre Aouar è in Coppa d'Africa. Sulle corsie esterno tornano Kristensen e Zalewski. In attacco tandem titolare formato da Lukaku e Dybala.

Gasperini ritrova Scalvini, non Toloi in difesa. In attacco non ci sarà Lookman impegnato in Coppa d’Africa pronti quindi Scamacca (obiettivo estivo dei giallorossi) e De Ketelaere. A destro l'ex giallorosso Zappacosta.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All: Mourinho

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini

Roma-Atalanta, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.